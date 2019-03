Polizeipräsidium Westpfalz / 19-Jähriger schlägt Sicherheitskraft

19-Jähriger schlägt Sicherheitskraft

Kaiserslautern - Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, betrat ein 19-jähriger Mann trotz bestehendem Hausverbot einen Einkaufsmarkt am Stiftsplatz. Der 19-Jährige, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat und bei der Polizei kein Unbekannter ist, weigerte sich trotz Aufforderung den Markt zu verlassen. Als eine Sicherheitskraft des Marktes versuchte ihn aus dem Laden zu schieben, schlug er dem 50-jährigen Kaiserslauterer mehrfach ins Gesicht und verletzte ihn hierbei leicht. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Da seine Personalien bekannt sind, wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

