Polizeipräsidium Westpfalz / 30-Jähriger verletzt Mutter mit ...

30-Jähriger verletzt Mutter mit Messer

Winnweiler - Ein 30-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht zum Donnerstag seine 67-jährige Mutter in der elterlichen Wohnung mit einem Messer verletzt zu haben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen besuchte der Mann am Abend seine Eltern. Dann sei es zum Streit gekommen und der 30-Jährige verletzte seine Mutter mit einem Messer. Die Eltern des 30-Jährigen brachten sich bei Nachbarn in Sicherheit. Die schwer verletzte 67-Jährige wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Sohn hielt sich weiterhin in der elterlichen Wohnung auf. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann fest. Der 30-Jährige befindet sich zurzeit im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

