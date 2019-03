Polizeipräsidium Westpfalz / 32-Jähriger schwer verletzt - ...

32-Jähriger schwer verletzt - Tatverdächtige festgenommen

Kaiserslautern -

- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Ein schwer verletzter Mann hat am Donnerstagabend telefonisch die Polizei verständigt. Wie der 32-Jährige angab, war er kurz vor 21 Uhr von einer anderen Person in der Königsberger Straße mit einem Messer verletzt worden.

Während der Verletzte umgehend ins Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch versorgt wurde, leitete die Polizei die Fahndung nach dem Täter ein. Bei der Suche fiel den Beamten wenig später in der Nähe ein Mann mit blutverschmierter Kleidung auf. Der 36-Jährige wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Parallel ergab sich bei den ersten Ermittlungen ein weiterer Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Mann aus Kaiserslautern, der sich bei dem Opfer befand, als Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Als dritte Tatverdächtige nahmen die Einsatzkräfte eine 38-jährige Frau aus Kaiserslautern fest.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen hatten sich die vier Personen zusammen in der Wohnung des 41-Jährigen aufgehalten und waren aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Die Auseinandersetzung ging in Handgreiflichkeiten über, und im weiteren Verlauf wurde der 32-jährige Mann aus Kaiserslautern mit einem Messerstich in die Brust schwer verletzt.

Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutproben abgeben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 36-Jährigen, der den Messerstich auch ausgeführt haben soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern heute Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Nach den bisherigen Erkenntnissen hat der Mann aktuell keinen festen Wohnsitz. Zuletzt war er im Saarland wohnhaft. Er hat die Tat bestritten. In rechtlicher Hinsicht wirft ihm die Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung und versuchten Totschlag vor. Der 36-Jährige befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Ein dringender Tatverdacht gegen die beiden anderen Verdächtigen ergab sich nicht mehr, so dass diese auf freien Fuß gesetzt wurden.

Die weiteren Ermittlungen laufen. | cri

