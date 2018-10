Polizeipräsidium Westpfalz / 55-Jähriger fällt wiederholt auf

55-Jähriger fällt wiederholt auf

Kaiserslautern - Obwohl er bereits wegen früherer Vorfälle Hausverbot hatte, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag einen Supermarkt in der Zollamtstraße betreten. Mitarbeiter erkannten den Mann und sprachen ihn an - er reagierte jedoch einfach nicht darauf.

Die alarmierte Polizeistreife begleitete den Mann aus dem Markt. Weil er angab, keine Ausweisdokumente bei sich zu haben und sich nur schlecht artikulieren konnte, wurden die Sachen des Mannes durchsucht.

Dabei kamen im Rucksack Gegenstände zum Vorschein, bei denen es sich vermutlich um Diebesgut aus einem Bekeidungsdiscounter handelte. Die Sachen wurden sichergestellt und gegen den 55-Jährigen ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Ladendiebstahls eingeleitet. | cri

