Polizeipräsidium Westpfalz / 76-Jähriger kontrolliert Paar

76-Jähriger kontrolliert Paar

Kaiserslautern - In die Rubrik "Kurioses" fällt wohl dieser Fall: Ein 76-Jähriger wollte wohl am Montagabend die Aufgaben der Polizei übernehmen. Der Mann hielt ein Paar in der Pariser Straße an, weil er offensichtlich der Ansicht war, dass sich der 25-jährige Fahrer nicht an die zulässige Geschwindigkeit halten würde. Der junge Mann teilte dies der Polizei telefonisch mit. Etwas später konnte der ältere Herr von den Beamten angetroffen werden. Dieser gab an, dass er von den "jungen Herrschaften" überholt worden sei. Da ihm das nicht behagte, stoppte er die beiden. Aufgrund eines Missverständnisses bei der Ansprache des Mannes ging das Paar allerdings davon aus, dass der Mann sich als Polizeibeamter ausgeben wollte. Obwohl keine Straftat vorlag, klärten die Polizisten den 76-Jährigen über mögliche Konsequenzen auf.

Falls Sie in Not sind oder Straftaten beobachten, verständigen Sie bitte immer direkt die Polizei und sehen davon ab, in die Rolle der Ermittler zu schlüpfen.

