Polizeipräsidium Westpfalz / 84-Jähriger nimmt Frau Vorfahrt

84-Jähriger nimmt Frau Vorfahrt

L503/ B48 - Ein 84-jähriger Mann war am Montagmittag auf der L503 in Richtung Johanniskreuz unterwegs und wollte dort an der Kreuzung B48 einbiegen. Hierbei übersah er das Auto einer vorfahrtberechtigten 58-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau klagte im Anschluss über Schmerzen im Knie und im Rückenbereich und begab sich im Anschluss der Unfallaufnahme in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 12000 Euro.

