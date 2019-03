Polizeipräsidium Westpfalz / Achtung, Taschendiebe!

Achtung, Taschendiebe!

Kaiserslautern - Taschendiebe haben am Dienstag im Stadtgebiet zugeschlagen. Eine 69-Jährige war mit dem Bus vom Bännjerrück in die Innenstadt gefahren. In der Fußgängerzone besuchte sie mehrere Geschäfte und ein Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Auf der Rolltreppe der Shopping-Mall wurde die Frau von einem unbekannten Jugendlichen angerempelt. Als die 69-Jährige später in einem Drogeriemarkt ihre Einkäufe bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihr Geldbeutel weg war. Offensichtlich war es Dieben gelungen, das Portemonnaie unbemerkt aus der Tasche der Frau zu stehlen. Die Beute der Kriminellen: Rund 150 Euro Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumente. Möglicherweise könnte der unbekannte Jugendliche etwas mit der Tat zu tun haben. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise zu dem jungen Mann geben können oder zwischen 14 Uhr und 15 Uhr Verdächtiges in der Mall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

