Polizeipräsidium Westpfalz / Alkoholfahrt endet an Hauswand

Alkoholfahrt endet an Hauswand

Hochspeyer - Mit einem lauten Knall endete eine Fahrt unter Alkoholeinfluss am frühen Samstagmorgen in Hochspeyer. Gegen zwanzig vor vier krachte der Passat gegen die Hauswand des Anwesens in der Trippstadter Straße nachdem er gerade über die Einmündung hinausgeschossen war. An Haus und Straßenbeschilderung sowie am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. An der Unfallstelle kam auch die Feuerwehr Hochspeyer zum Einsatz. Da bei dem 18-jährigen Unfallfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde er einem Atemalkoholtest unterzogen. Nachdem dieser nahezu zwei Promille ergab, wurde der junge Mann zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Seinen noch frischen Führerschein konnte er ebenfalls bei der Polizei lassen.

