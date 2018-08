Polizeipräsidium Westpfalz / Alkoholisierter Unfallverursacher ...

Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet

Kaiserslautern - Am Samstagmorgen konnte die Polizei einen Unfallflüchtigen ermitteln. Der Verkehrsteilnehmer war alkoholisiert.

Der 30-Jährige aus Kaiserslautern war mit seinem PKW auf der Bundestraße 270 von Hohenecken in Richtung Kaiserslautern unterwegs und stieß gegen das Auto einer vorausfahrenden Verkehrsteilnehmerin. Anschließend drehte der Unfallverursacher und flüchtete mit seinem Auto von der Unfallstelle. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallverursacher von der US-Militärpolizei an seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Das Auto hatte er zuvor in seiner Garage abgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten 0,98 Promille.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und beschlagnahmte den Führerschein.

