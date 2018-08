Polizeipräsidium Westpfalz / Alleinunfall mit Schwerstverletztem

Alleinunfall mit Schwerstverletztem

Niederkirchen - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:05 Uhr, kam ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Katzweiler in der Brunnenstraße in Niederkirchen (OT Heimkirchen) vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Haus sowie einen Zaunpfosten und beschädigte auch noch eine Laterne. Der Unfallverursacher musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden und wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Das Unfallfahrzeug wurde zur Klärung der genauen Unfallursache sichergestellt. Die Straße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollgesperrt.

