Polizeipräsidium Westpfalz / Alte Schuhe gegen neue getauscht

Alte Schuhe gegen neue "getauscht"

Kaiserslautern - Ein illegaler "Tausch" hat einem jungen Mann am Dienstag eine Strafanzeige eingebracht. Der 26-Jährige wurde am Mittag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße dabei beobachtet, wie er seine alten Schuhe gegen neue "austauschte". Die alten stellte er einfach ins Regal, und mit den neuen passierte er den Kassenbereich, ohne die Schuhe zu bezahlen.

Der Hausdetektiv schnappte sich den Ladendieb und brachte ihn in sein Büro. Dabei zeigte sich der 26-Jährige uneinsichtig, verbal aggressiv und verhielt sich renitent. Zu körperlichen Übergriffen kam es aber nicht. Gegen den Mann wird wegen Ladendiebstahls ermittelt. | cri

