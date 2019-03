Polizeipräsidium Westpfalz / Altenwoogstraße: Verkehrsunfallflucht

Altenwoogstraße: Verkehrsunfallflucht

Kaiserslautern - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer Unfallflucht. Am Samstagmittag zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr wurde ein Fahrzeug, das auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Altenwoogstraße geparkt war, beschädigt, ohne dass sich der Verursacher anschließend bei der Geschädigten gemeldet hätte, die einen Streifschaden am rechten Fahrzeugheck feststellen konnte. Wer Hinweise zur Tataufklärung geben kann, möchte sich mit der Polizei Kaiserslautern unter 0631 369-0 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

