Polizeipräsidium Westpfalz / Aus Frust Scheibe eingeschlagen

Aus Frust Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Wochenende den mutmaßlichen Täter einer Sachbeschädigung stellen. Der Zeuge hatte in der Nacht zu Samstag in der Lutrinastraße gehört, wie eine Glasscheibe zu Bruch ging. Als er nachschaute, sah er eine Personengruppe, die neben einem geparkten Auto stand; an dem Wagen war eine Scheibe kaputt.

Als der Zeuge daraufhin die Gruppe zur Rede stellte, gab sich ein junger Mann als Verantwortlicher zu erkennen. Er gab an, die Scheibe aus Frust eingeschlagen zu haben. Auf den 20-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu.

