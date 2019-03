Polizeipräsidium Westpfalz / Auto gesucht

Auto gesucht

Kaiserslautern - Ein 78-Jähriger wandte sich am Montag an die Polizei, weil er davon ausging, dass Unbekannte sein Auto gestohlen haben. Er habe seinen Pkw zur Mittagszeit in der Eisenbahnstraße geparkt. Am Nachmittag war das Auto weg. Die Suche nach dem Fahrzeug führte schnell zum Erfolg. Der Pkw parkte in der Rosenstraße. Der 78-Jährige hatte schlichtweg vergessen, wo er geparkt hatte. Die Polizei half gerne. |erf

