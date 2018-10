Polizeipräsidium Westpfalz / Auto mutwillig beschädigt

Auto mutwillig beschädigt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) - Mutwillige Beschädigungen hat eine Autobesitzerin in Weilerbach am Sonntagmorgen an ihrem Pkw festgestellt. Unbekannte Täter müssen sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht und an beiden Außenspiegeln die Spiegelflächen abgerissen haben.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17.45 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr. Der Wagen stand im fraglichen Zeitraum in der Isigny-Allee in Höhe des Hauses Nummer 21.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit entgegen. | cri

