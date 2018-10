Polizeipräsidium Westpfalz / Auto touchiert Radler im Vorbeifahren

Auto touchiert Radler im Vorbeifahren

Kaiserslautern - Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagmittag in der Eisenbahnstraße unterwegs waren und möglicherweise einen Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer beobachtet haben. Gegen 13 Uhr kamen sich die beiden auf ihrem Weg in Richtung Innenstadt kurz hinter dem Kreuzungsbereich Eisenbahnstraße/Logenstraße in die Quere - mit der Folge, dass der 67-jährige Radler stürzte und sich verletzte.

Offenbar hatte der 59-jährige Autofahrer den Radfahrer nicht wahrgenommen und ihn im Vorbeifahren gestreift. Der genaue Ablauf konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. | cri

