Polizeipräsidium Westpfalz / Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Kaiserslautern: - Ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer sind sich am Dienstagnachmittag in der Albrechtstraße in die Quere gekommen. Der 76-jährige Autofahrer war mit seinem Pkw aus der Kanalstraße gekommen und kurz vor 17 Uhr nach rechts in die Albrechtstraße eingebogen. Dabei übersah er den von links kommenden Radler, der auf dem Fahrradweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 71-jährige Radfahrer leicht verletzte. Er klagte anschließend über Knieschmerzen, gab jedoch an, keinen Rettungswagen zu benötigen.

