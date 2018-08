Polizeipräsidium Westpfalz / Autoknacker machen mehr Schaden ...

Autoknacker machen mehr Schaden als Beute

Kaiserslautern - Autoknacker haben am Dienstag in der Barbarossastraße einen Schaden von insgesamt rund 1.500 Euro angerichtet. Dabei ist der Sachschaden höher als der Wert der Beute.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sich unbekannte Täter zwischen 5.40 Uhr am frühen Morgen und 12 Uhr mittags an einem Pick-Up zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 56 abgestellt war. Um an einen Bohrschrauber der Marke Hilti zu kommen, der im Laderaum lag, setzen die Täter eine Seitenscheibe unter Spannung bis sie zerbrach. Sie schnappten sich den Koffer samt Bohrschrauber im Wert von mehreren hundert Euro und flüchteten.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße melden.

