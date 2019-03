Polizeipräsidium Westpfalz / Autoknacker stehlen Teile eines ...

Autoknacker stehlen Teile eines Reinigungssystems

Kaiserslautern - Anbauteile für ein Luft- und Raumreinigungssystem im Wert von mehreren hundert Euro haben Unbekannte am Montag aus einem Pkw in der Merkurstraße gestohlen. Der Wagen stand auf einem Firmenparkplatz, als sich Diebe zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr an dem Auto zu schaffen machten. Weil die Fenster des Wagens möglicherweise nicht ordnungsgemäß geschlossen waren, gelang es den Dieben ohne Aufbruchspuren den Pkw zu öffnen und unter anderem Elektrobürsten, Wisch- und Saugaufsätze sowie einen schwarzen Koffer zu stehlen.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

