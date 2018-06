Polizeipräsidium Westpfalz / Ball verursacht Unfall

Ball verursacht Unfall

Enkenbach-Alsenborn - Am Donnerstagmittag kam es in Enkenbach zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr die Donnersbergstraße in Richtung B48, als einem 11-jährigen Jungen ein Fußball aus der Hand fiel und auf die Straße rollte. Der Radfahrer konnte dem Ball jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stürzte. Der Junge blieb glücklicherweise am Straßenrand stehen. Der 54-Jährige erlitt Verletzungen im Schulterbereich und musste ins Westpfalzklinikum verbracht werden.

