Polizeipräsidium Westpfalz / Baucontainer aufgebrochen

Baucontainer aufgebrochen

Kaiserslautern - Am Wochenende haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Europaallee einen Baucontainer aufgebrochen. Außerdem sind sie in ein Materiallager eingedrungen. Die Täter entwendeten verschiedene Werkzeuge, ein Gerüst und Sanitär-Material. Aus einem dort deponierten Dieseltank wurden etwa 150 Liter Kraftstoff abgezapft. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere tausend Euro. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, soll sich bitte unter der Nummer 0631 369-2620 bei der Polizei melden.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.