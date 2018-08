Polizeipräsidium Westpfalz / Bei unverschlossenen Autos haben ...

Bei unverschlossenen Autos haben Diebe leichtes Spiel

Kaiserslautern - Übers Wochenende wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. Die Täter waren offenbar insbesondere in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet aktiv. Dabei fanden sie in der Carola-Daubner-Straße und "Am Mühlpfad" jeweils zwei Fahrzeuge sowie in der Bunkyo-Ku-Straße ein Fahrzeug, das sich leicht öffnen ließ, weil es vermutlich unverschlossen abgestellt war.

Die Beute der Diebe: eine Sonnenbrille, ein Mäppchen mit Fahrzeugschein und Tankkarte, Haustürschlüssel, Garagenöffner, Kleingeld sowie in einem Fall ein Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Fahrzeugbesitzer und -Nutzer: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! Lassen Sie nichts im Auto herumliegen, was das Interesse von potenziellen Dieben wecken könnte. Und egal, wie lang oder kurz Sie Ihr Auto abstellen: Schließen Sie unbedingt alle Fenster und Türen! | cri

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.