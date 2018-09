Polizeipräsidium Westpfalz / Berauscht hinterm Steuer

Berauscht hinterm Steuer

Kaiserslautern - Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist am Sonntagnachmittag einem Autofahrer zum Verhängnis geworden. Als Polizeibeamte gegen 15.40 Uhr in der Kantstraße einen Renault Trafic stoppten und den Fahrer überprüften, zeigte der 30-jährige Mann am Steuer drogentypische Auffälligkeiten. Darauf angesprochen, räumte der Mann ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben.

Der 30-Jährige wurde daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. | cri

