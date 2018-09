Polizeipräsidium Westpfalz / Betrugsmasche falscher ...

Betrugsmasche "falscher Microsoft-Mitarbeiter"

Otterberg - Eine 63-jährige Frau aus Otterberg wurde am Nachmittag des 12.09.2018 Opfer eines Trickbetrügers, der sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgab. Der englisch sprechende Mann gab der Otterbergerin zu verstehen, dass sich ihr Computer mit einem Trojaner infiziert habe. In dem fast vier Stunden dauernden Telefongespräch, bei dem sich der Betrüger Zugang zum Computer verschaffte, überzeugte er die Frau, eine neue Microsoftlizenz für 450 Euro zu erwerben. Bei einer späteren Überprüfung stellte die 63-Jährige fest, dass 1.700 Euro von ihrem Konto an eine ausländische Bank überwiesen wurde.

