Polizeipräsidium Westpfalz / Betrunkener landet im Garten

Betrunkener landet im Garten

Enkenbach-Alsenborn - Eine Anruferin meldete der Polizei am späten Sonntagabend, dass ein betrunkener Mann die Neukircher Straße in Richtung Mehlingen taumeln würde. Kurze Zeit später konnte die Polizei den Mann im Vorgarten eines Wohnanwesens antreffen. Er war offensichtlich gestürzt und gab an, sich das Bein gebrochen zu haben. Der Rettungsdienst wurde verständigt und Sanitäter kümmerten sich um den Mann. |erf

