Polizeipräsidium Westpfalz / Betrunkener Mann beschädigt ...

Betrunkener Mann beschädigt vorbeifahrenden Pkw

Kaiserslautern - Am Samstag, 03.11.2018, gegen 18:20 Uhr, wurde zunächst eine Kneipenschlägerei in der Mannheimer Straße gemeldet. Einer der Beteiligten habe daraufhin die Gaststätte verlassen und sei in Richtung eines Autohauses davongerannt. Hierbei lief er in der Mannheimer Straße vor einen Pkw, der gerade noch bremsen und so einen Zusammenstoß mit dem Mann verhindern konnte. Der Fahrer stieg nunmehr aus und wollte den offensichtlich Betrunkenen zur Rede stellen. Hierbei kam es zu Handgreiflichkeiten, in dessen Verlauf der vorherige Kneipenschläger gegen die Beifahrertür des Pkw trat, die hierbei beschädigt wurde. Der Mann flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, nachdem der Pkw-Fahrer ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte. Sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt erbittet die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631/369-2150, bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.

