Polizeipräsidium Westpfalz / Bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen

Bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen

Kaiserslautern - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Fußgängerzone ist am Samstagabend ein 46-Jähriger erheblich verletzt worden. Der Mann war zunächst nur verbal mit seinem Kontrahenten in Streit geraten, nach einigen Minuten kam es dann aber doch zu einem körperlichen Schlagabtausch. Der unterlegene 46-Jährige fiel nach einem Schlag zu Boden, wo ihn sein Gegner noch weiter schlug. Erst als sich das Opfer nicht mehr bewegte, ließ der Täter von ihm ab. Die Polizei konnte den Angreifer noch am Tatort antreffen und zunächst in Gewahrsam nehmen. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst behandelt und ins Klinikum verbracht.

