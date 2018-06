Polizeipräsidium Westpfalz / Brand in Seniorenheim

Brand in Seniorenheim

Lauterecken - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Westpfalz

In einem Seniorenheim in der Schillerstraße ist am Donnerstagmorgen (7. Juni 2018) ein Feuer ausgebrochen (wir berichteten: https://s.rlp.de/17e9C und https://s.rlp.de/oeD6E). Nach Schätzung der Polizei entstand dabei ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde am Montag von einem Sachverständigen inspiziert. Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern wurde deshalb eine Ermittlungsgruppe gebildet. Die Ermittlungen laufen.

