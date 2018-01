Polizeipräsidium Westpfalz / Das hat sich nicht gelohnt!

Das hat sich nicht gelohnt!

Kaiserslautern - Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Alex-Müller-Straße war in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern. Am Donnerstag stellte eine Anwohnerin fest, dass unbekannte Täter ihren Kellerverschlag gewaltsam öffneten, indem sie das Bügelschloss durchtrennten. Aus dem Kellerraum stahlen sie etliche Pfandflaschen, die dort abgestellt waren. Den bisherigen Überprüfungen zufolge fehlt sonst nichts.

Der Wert der Beute ist demnach vermutlich nur geringfügig höher als der angerichtete Schaden....

