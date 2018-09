Polizeipräsidium Westpfalz / Dem Ladendieb auf der Spur

Dem Ladendieb auf der Spur

Kaiserslautern - Die Polizeiinspektion 2 ist einem Ladendieb auf der Spur. Der Mann war am Donnerstagmittag in einem Einkaufscenter in der Zollamtstraße aufgefallen, weil er mehrere große Packungen mit Tabak in der Getränkeabteilung ablegte und ganz offensichtlich einen Diebstahl vorbereitete. Als der Hausdetektiv ihn zur Rede stellen wollte, kam es zu einem Handgemenge. Dabei schlug der Mann dem Sicherheitsmitarbeiter mit der Faust auf die Brust und packte ihn auch kurzzeitig am Hals. Bevor er sich losreißen und flüchten konnte, gelang es dem Detektiv ein Foto des Mannes zu machen.

Zwar wurde der Täter bei der anschließenden Fahndung von der Polizeistreife nicht mehr gefunden, er konnte jedoch mit Hilfe des Bildes von Zeugen identifiziert werden. Demnach handelt es sich um einen 23-Jährigen, der schon häufiger in ähnlicher Weise aufgefallen ist, und der wegen früherer Vorfälle in dem Einkaufscenter auch schon Hausverbot hat. Gegen den Mann wird deshalb sowohl wegen Körperverletzung als auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. | cri

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.