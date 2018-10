Polizeipräsidium Westpfalz / Dieb bedient sich aus Praxisräumen

Dieb bedient sich aus Praxisräumen

Kaiserslautern - Bereits zum zweiten Mal hat ein unbekannter Täter Geldbörsen aus einem Ärztehaus in der Maxstraße mitgehen lassen.

Am Dienstagvormittag war der Mann der Mitarbeiterin einer Ergotherapiepraxis aufgefallen. Er hatte sich unbemerkt in die Nebenräume geschlichen. Weil die 25-jährige Angestellte, die sich an der Rezeption aufhielt, verdächtige Geräusche hörte, schaute sie im Nebenraum nach. Dort entdeckte sie einen Unbekannten. Als sie ihn ansprach verließ der Mann unerkannt die Praxis. Die junge Frau bemerkte, dass ihre Handtasche, die im Nebenraum stand, geöffnet war. Ihre Geldbörse fehlte. Der Dieb erbeutete persönliche Dokumente und diverse Bankkarten.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich bereits am 16. Oktober, ebenfalls einem Dienstagvormittag. Der Dieb stahl auch in diesem Fall eine Geldbörse. Sie war in einer Handtasche im Aufenthaltsraum einer anderen Praxis im gleichen Gebäude verstaut. Bei dieser Tat erbeutete der unbekannte Täter Bargeld, Dokumente und Bankkarten.

Möglicherweise handelt es sich bei beiden Diebstählen um den gleichen Täter. Die Geschädigten konnten den dreisten Dieb beschreiben. Er ist ungefähr 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat eine sportliche Figur, blonde Haare und blaue Augen. Der Mann trug bei dem Diebstahl am 23. Oktober eine hellgraue Hose, eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap. Der Unbekannte ist Bartträger und sprach Deutsch.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0631 360-2250 entgegen. |mhm

