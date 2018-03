Polizeipräsidium Westpfalz / Dieb wird von schlechtem Gewissen ...

Dieb wird von schlechtem Gewissen eingeholt

Kaiserslautern - Offenbar das schlechte Gewissen hat einen Dieb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gepackt. Der 43-jährige meldete sich von selbst bei der Polizei und gab zu, am Dienstagabend in der Kerststraße zusammen mit einem Komplizen Kleider gestohlen zu haben.

Die Anzeige war gegen 19 Uhr bei der Polizeiinspektion 2 eingegangen. Die Mitarbeiterin eines Geschäfts hatte die Polizei verständigt, nachdem zwei Männer im Vorbeilaufen von einem Kleiderständer vor dem Shop einen ganzen Arm voller Kleidungsstücke gegriffen hatten und davongelaufen waren. Die Frau schätzte, dass es sich um etwa 30 Teile im Wert von mehreren hundert Euro gehandelt haben dürfte.

Der reumütige Täter meldete sich in der Nacht und händigte einen Teil des Diebesgutes aus. Bei seinem Komplizen wurde am nächsten Tag die Wohnung durchsucht - dort wurde der restliche Teil der gestohlenen Klamotten gefunden. Insgesamt hatten die beiden Männer 38 Kleidungsstücke im Gesamtwert von etlichen hundert Euro geklaut. Auf die beiden Täter kommt nun ein Strafverfahren zu.

