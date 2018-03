Polizeipräsidium Westpfalz / Diebe haben Autos im Visier

Diebe haben Autos im Visier

Kaiserslautern - In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in der Sickinger Straße in eine Garage eingebrochen und haben aus einem Auto unter anderem Bargeld und ein Ladekabel gestohlen. Einige Meter weiter machten sich Diebe an einem geparkten Hyundai i30 zu schaffen und stahlen einen Geldbeutel aus dem Wagen. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus.

In Erlenbach, in der Höllenstraße, schlugen Unbekannte an einem Auto eine Scheibe ein. Aus dem Pkw stahlen die Diebe eine Uhr. Nur wenige Meter weiter beschädigten Unbekannte die Motorhaube eines Autos. Offensichtlich stachen sie mit einem spitzen Gegenstand auf den Wagen ein.

Aus einem in der Werschweilerstraße geparkten Dacia Logan stahlen Langfinger bereits in der Nacht zum Dienstag Wertgegenstände und Kleidung im Wert von circa 50 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Autoaufbrüchen geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

