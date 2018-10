Polizeipräsidium Westpfalz / Diebe lassen Altmetall mitgehen - ...

Diebe lassen Altmetall mitgehen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern - Unbekannte haben es bei einem Diebstahl in der Nacht zum Dienstag offenbar auf Altmetall abgesehen.

Die Täter drangen über eine unverschlossene Balkontür im Erdgeschoß in ein Mehrfamilienhaus in der Feuerbachstraße ein. Das Gebäude ist derzeit unbewohnt. Es finden Renovierungsarbeiten statt. Die Diebe gelangten in neun Wohnungen und stahlen die Einhandmischer der Badewannen und Waschbecken. Sie montierten auch die Abflussrohre der Waschbecken ab und machten sich dann mit ihrer Beute unerkannt aus dem Staub.

Zeugen, die in der Zeit von Montagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07.30 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. Telefon 0631 369-2250. |mhm

