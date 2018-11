Polizeipräsidium Westpfalz / Diebe nutzen Tanzstunde zum ...

Diebe nutzen Tanzstunde zum Fahrradklau

Kaiserslautern - Während ein 15-Jähriger am Sonntagabend in der Altstadt eine Tanzstunde besuchte, machten sich Fahrraddiebe an seinem Mountain-Bike zu schaffen.

Der Geschädigte schloss sein Rad gegen 18.30 Uhr an einem Fahrradständer im Bereich des Gymnasiums am Rittersberg an. Als er nach etwa zwei Stunden aus der Tanzschule kam, war sein Drahtesel weg. Diebe hatten nicht nur sein Rad gestohlen sondern auch noch das Fahrradschloss mitgehen lassen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

