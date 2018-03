Polizeipräsidium Westpfalz / Diebstahl aus Fahrzeugen

Diebstahl aus Fahrzeugen

Kaiserslautern - Bislang noch unbekannte Täter liefen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutlich von der Homburger Straße in Richtung Spicherer Straße. Dabei wurden zunächst aus einem, in einer Hofeinfahrt geparkten, Auto mehrere Gegenstände entwendet. Später wurden aus einem weiteren Fahrzeug, welches in der Spicherer Straße abgestellt war, ebenfalls Wertgegenstände entwendet. Teile des Diebesgutes wurden im näheren Bereich der beiden Tatörtlichkeiten durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei Kaiserslautern sucht nach Zeugen der beiden Diebstähle. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0631-369-2250.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.