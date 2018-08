Polizeipräsidium Westpfalz / Diebstahl aus Pkw

Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern - Aus einem vermutlichen unverschlossenen Pkw in der Pfaffenbergstraße wurde ein MTB sowie ein Rucksack mit Zubehör für den Radsport entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Inspektion in der Logenstraße, Tel.: 0631/369-2250.

