Polizeipräsidium Westpfalz / Disput endet im Polizeigewahrsam

Disput endet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern - Eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern endete für einen der Beteiligten in der Nacht zu Donnerstag in einer Polizeizelle. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Streithähne, die eigentlich miteinander befreundet sind, hatten offenbar gemeinsam in der Innenstadt gezecht und waren sich kurz vor 23 Uhr in die Haare geraten, weil der Jüngere nach Hause wollte, der Ältere aber noch nicht. Um zu verhindern, dass sein Kumpel den Heimweg ins östliche Stadtgebiet antritt, hatte ihm der 21-Jährige den Geldbeutel abgenommen und wollte ihn nicht mehr hergeben. Der 20-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Wie die Streife vor Ort feststellen konnte, waren beide Männer deutlich alkoholisiert. Im Beisein der Beamten rückte der 21-Jährige die Geldbörse heraus, so dass sie dem 20-Jährigen zurückgegeben werden konnte.

Weil sich der 21-Jährige dann aber zunehmend aggressiv verhielt und sich den Anweisungen widersetzte, wurde er zur nächsten Dienststelle gebracht. Wegen seiner Alkoholisierung und seiner Aggressivität erhielt er sowohl einen Platzverweis für die Altstadt als auch ein Aufenthaltsverbot für die Wohnadresse seines Kumpels.

Dort tauchte der 21-Jährige dann aber später trotzdem noch einmal auf. Und nicht nur das: Es kam erneut zum Streit, in dessen Verlauf der Mann mit einem Stein nach seinem Kumpel warf und ihn am Kopf traf. Der 20-Jährige erlitt dadurch eine blutende Platzwunde an der Stirn.

Weil sich der mutmaßliche Täter auch von den Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Laut Schnelltest hatte er einen Alkoholpegel von 1,45 Promille. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. | cri

