Polizeipräsidium Westpfalz / Drei Verstöße auf einen Streich

Drei Verstöße auf einen Streich

Kaiserslautern - Einigen Ärger h at sich eine junge Frau am Montagabend eingehandelt. Eine Polizeistreife stoppte die 26-Jährige gegen 23.30 Uhr mit ihrem Moped in der Turnerstraße. Bei der routinemäßigen Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Zudem besteht für das Leichtkraftrad keine Haftpflichtversicherung, und die obligatorische Fahrzeugsteuer wird auch nicht entrichtet. Auf die 26-Jährige kommt deshalb ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu.

Eine ähnliche Anzeige hat sich in der Nacht zu Dienstag auch ein Mann aus dem Landkreis Kusel eingehandelt. Der 44-Jährige fiel gegen halb 3 im Bereich Fackelrondell auf, weil er das Verbotsschild ignorierte und mit seinem Opel Astra durch den gesperrten Bereich fuhr.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und des Fahrers kam heraus, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz besteht und die amtlichen Kennzeichen deshalb zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Doch damit nicht genug: Die Überprüfung der Personalien des 44-Jährigen ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde deshalb festgenommen und noch in der Nacht ins nächste Gefängnis gebracht. | cri

