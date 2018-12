Polizeipräsidium Westpfalz / Drogen in der Unterhose versteckt

Drogen in der Unterhose versteckt

Kaiserslautern - Die Polizei hat während einer Personenkontrolle am Freitagabend in der Lauterstraße bei einem 15-Jährigen Drogen in der Unterhose entdeckt.

Die Beamten stellten bei dem Jugendlichen starken Cannabisgeruch fest. Als er nach Drogen durchsucht wurde, fanden die Beamten in der Unterhose des 15-Jährigen ein Tütchen mit Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde von den Polizisten nach Hause gebracht, wo ihn sein Vater in Empfang nahm. Den 15-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren. |erf

