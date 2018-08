Polizeipräsidium Westpfalz / Einbrecher klauen USB-Stick und ...

Einbrecher klauen USB-Stick und MP3-Player

Kaiserslautern - Die einwöchige Abwesenheit der Bewohnerin haben Einbrecher in der Stahlstraße ausgenutzt und sind in den vergangenen Tagen in das Appartement der Frau eingedrungen. Als diese am Sonntagabend nach Hause zurückkehrte, stellte sie fest, dass unbekannte Täter die Tür geöffnet und in ihren Sachen gewühlt haben. Ersten Überprüfungen zufolge wurden ein USB-Stick und zwei MP3-Player gestohlen. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

