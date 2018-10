Polizeipräsidium Westpfalz / Einbrecher kommen durch offene Tür

Einbrecher kommen durch offene Tür

Kaiserslautern - Vermutlich durch die Balkontür sind Einbrecher am Mittwochabend in der Feuerbachstraße in eine Wohnung eingestiegen. Bisherigen Ermittlungen zufolge kamen die "ungebetenen Besucher" zwischen 18 und 19 Uhr und nahmen ein Fernsehgerät, einen Laptop sowie eine silberne Kette mit. Schaden: mehrere hundert Euro.

Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Möglicherweise war die Balkontür nicht verschlossen.

Zeugen, denen in der fraglichen Stunde eventuell verdächtige Personen aufgefallen sind, die einen Fernseher schleppten oder in ein Fahrzeug packten, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. | cri

