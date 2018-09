Polizeipräsidium Westpfalz / Einbrecher scheitert und ...

Einbrecher scheitert und beschädigt Carport

Kaiserslautern - Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der offenbar am Montagnachmittag in der Jenaer Straße versucht hat, in ein Wohnhaus einzubrechen. Gegen 17 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei und teilte mit, dass jemand gerade versucht habe, bei ihm einzubrechen.

Als "Einstiegshilfe" wollte der Täter offensichtlich den Carport direkt am Haus benutzen. Als der Unbekannte jedoch vom Nachbargrundstück aus auf das Plexiglas-Dach des Carports stieg, zerbrach das Dach - und der Unbekannte flüchtete.

Der 67-Jährige selbst hatte sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befunden und war durch den Lärm des einstürzenden Carport-Daches aufgeschreckt worden. Den Täter hatte er aber nicht mehr gesehen.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein weiterer Zeuge zur fraglichen Zeit einen Mann beobachtet hatte, der in Richtung der Treppe zur Leipziger Straße weggelaufen war. Von der flüchtenden Person ist lediglich bekannt, dass sie etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und muskulös ist sowie ein asiatisches Aussehen hat. Der Unbekannte trug eine kurze Hose und ein olivgrünes T-Shirt.

Weitere Hinweise von Zeugen, die den Täter möglicherweise auf seinem Fluchtweg gesehen haben, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit gern entgegen. | cri

