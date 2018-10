Polizeipräsidium Westpfalz / Einbrecher überführt

Einbrecher überführt

Kaiserslautern - Der Verkauf von Diebesgut ist zwei jungen Einbrechern zum Verhängnis geworden.

Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer brachen bereits in der vergangenen Woche in einen Keller in der Kaiserstraße ein. Nachdem sie das Vorhängeschloss eines Kellerverschlages geknackt hatten, stahlen sie unter anderem eine Carrera-Bahn, einen Motorradhelm, eine Play Station 3 und eine Gitarre.

Einige der Gegenstände boten sie auf einer Internetplatform zum Verkauf an. Der Geschädigte entdeckte die Anzeigen und erkannte sein Eigentum wieder. Der 36-Jährige verständigte die Polizei. Bei einem fingierten Kauf konnten die Beamten die Täter überführen. Die Polizei fand bei der anschließenden Durchsuchung auch die anderen gestohlenen Gegenstände. Der rechtmäßige Besitzer bekam sein Eigentum zurück.

Die beiden Beschuldigten gaben die Tat zu. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und danach auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt. |mhm

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.