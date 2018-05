Polizeipräsidium Westpfalz / Einbruch in Bäckerei

Einbruch in Bäckerei

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) - Ebenfalls in der Freitagnacht wurde in der Hauptstraße ein Bäckereifachgeschäft aufgebrochen. Der/die Unbekannte(n) brachen eine Tür auf und gelangten so in das Objekt. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag wurden auch noch Briefmarken im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter 0631-3692620 entgegen.

