Polizeipräsidium Westpfalz / Einbruch in Japanischen Garten

Einbruch in Japanischen Garten

Kaiserslautern - Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag, den 13.09. auf Freitag, den 14.09.2018, in das Gelände des Japanischen Gartens ein. Dort hebelten sie die Tür eines Gebäudes, in dem ein Imbiss untergebracht ist, auf und entwendeten neben einem kleineren Geldbetrag mehrere dort gelagerte Lebensmittel.

