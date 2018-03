Polizeipräsidium Westpfalz / Einbruch in Naturfreundehaus

Einbruch in Naturfreundehaus

Steinbach - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde das Naturfreundehaus in Steinbach von Einbrechern heimgesucht. Dabei wurde die Eingangstür aufgehebelt und Kleingeld, Lebensmittel und Werkzeug entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Kusel unter 06381/919-0.

