Polizeipräsidium Westpfalz / Einbruch: Klappbare ...

Einbruch: Klappbare Moderationstafeln gestohlen

Kaiserslautern - Bereits in der Zeit von Mittwoch, 7. März, bis Dienstag, 13. März, drangen unbekannte Täter in den Lagerkeller eines Schreibwarengeschäfts in der Trippstadter Straße ein. Sie ließen zwei große, klappbare Moderationstafeln in grauen Tragetaschen sowie zwei Kisten Wein mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.