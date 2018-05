Polizeipräsidium Westpfalz / Einbruch und versuchter Einbruch ...

Einbruch und versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren gleich zwei Friseursalons Ziel von bisher unbekannten Einbrechern. Während es bei dem Laden in der Marktstraße beim Versuch blieb, gelang es bei dem Salon in der Hauptstraße in die Räumlichkeiten einzudringen. Nach bisherigen Feststellungen der Kripo Kaiserslautern wurde dort ein mittlerer, dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631-3692620 in Verbindung zu setzen.

