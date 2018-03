Polizeipräsidium Westpfalz / Einbruchsdiebstähle

Einbruchsdiebstähle

Kaiserslautern - Am frühen Morgen des 29.03.2018 wurden mehrere versuchte Aufbrüche in der Villenstraße gemeldet. Zum einen wurden ein Wohnanwesen und ein dazugehöriges Gartenhäuschen angegangen. Des Weiteren noch ein in der Straße befindliches Firmenanwesen. Es blieb jeweils beim Versuch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kaiserslautern, 0631/369-2620.

OTS: Polizeipräsidium Westpfalz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117683 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117683.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.